В Волгограде сделают пешеходные зоны из-за массовых мероприятий ко Дню металлурга

Водителям лучше заранее позаботиться о маршруте. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

16 июля Волгоград отметит День металлурга. Сразу в двух районах пройдут концерты с приглашенными гостями. Так как послушать и посмотреть на звезд приедут десятки тысяч волгоградцев, власти города решили на время сделать несколько улиц пешеходными. В Красноармейском районе с 8 вечера 15 июля до 11 часов вечера 16 июля остановят машины по бульвару Энгельса в границах домов №9-№25 и т №2 до №18, также от дома №20 по Остравской до пересечения с бульваром Энгельса. На 55-летие Каустика пригласили HammAli&Navai.

В Тракторозаводском районе 16 июля большой праздник намечен в парке Атракционов – там выступят группа «Фабрика» и FEDUK. Все подъезду к нему станут пешеходными с 3 часов дня до 11 вечера.