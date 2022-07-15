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Происшествия15 июля 2022 11:38

Волгоградского подростка за подготовку теракта в школе отправили на лечение

Напомним, 16-летний подросток планировал убить одноклассников
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Суд вынес решение.

Суд вынес решение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 июля стало известно о решении Южного окружного военного суда Ростова-на-Дону по уголовному делу в отношении 16-летнего подростка, готовившего теракт в школе. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе суда, на заседании, которое проходило в закрытом режиме, служитель Фемиды вынес постановление в порядке главы 51 УПК, предусматривающей применение принудительного лечения в специализированном медучреждении. Иными словами, подростка отправили в психлечебницу.

Напомним, в 14-летнем возрасте волгоградец всерьез планировал взорвать школу с помощью коктейлей Молотова. Он признавался, что «ненавидел всех». Благодаря сотрудникам правоохранительных органов преступление удалось предотвратить.