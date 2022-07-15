В 2022 году в ДТП в Волгоградской области погибли 92 человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 июля ГУ МВД по Волгоградской области озвучил неутешительную статистику аварий, случившихся на трассах с начала 2022 года. По данным полиции, за полгода из-за нарушений правил дорожного движения погибли 92 человека, еще 1117 получили различные травмы. как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального Главка МВД, в сезон отпусков особенно важно помнить о собственной безопасности.

- Наиболее частой причиной дорожных аварий является невнимательность на дороге, вызванная, зачастую, усталостью водителей, находящихся за управлением транспортных средств по 12-14 часов и более без отдыха, - напомнили полицейские.

Также водителям стоит помнить, что в незнакомых регионах лучше не превышать скорость и ехать аккуратно,