В Волгограде 17 июля перекроют Нулевую продольную

Рокадную дорогу перекроют почти на весь день. Фото: АВО

В Волгограде 17 июля 2022 года будут отмечать 80-летие начала Сталинградской битвы. Главным событием памятных мероприятий станет открытие бронекатера БК-31 и знака героям Волжской военной флотилии с участием Дмитрия Медведева и ветеранов на нижней террасе Центральной набережной. Из-за этого перекроют движение по Нулевой продольной. Ограничения введут уже с вечера 15 июля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

Перекроют дорогу на Нулевой продольной на весь день - 17 июля 2022 года с 7 до 17 часов. Пешеходный режим введут не на всем ее протяжении, а лишь на участке от кругового движения напротив центральной лестницы до улицы 7-й Гвардейской. Пока же обновленный участок набережной готовят к открытию, там работает спецтехника. Поэтому уже с 20 часов 15 июля на рокадной дороге будут вводить кратковременные ограничения движения.