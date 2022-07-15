Под Волгоградом живодеры выбросили в уличный туалет шесть щенков

Фото: волонтеры приюта "Лисена".

На днях в волгоградский приют «Лисена» привезли большое пополнение – сразу пять щенков, которым едва исполнился месяц. Малышам повезло, они чудом спаслись, а ведь их ожидала страшная голодная смерть.

- Семейная пара из Астрахани ехала на трассе в Ленинском районе. Они остановились у уличного туалета и обнаружили в выгребной яме шесть щенков. После чего позвонили в наш приют, - рассказала «КП-Волгоград» Наталья Миндрина.

Пятерых удалось спасти, а один погиб. Совершенно очевидно, что животных туда выбросили специально, говорят волонтеры. Пока неизвестно, выживут ли эти щенки, ведь они находились в антисанитарных условиях. Однако ветеринары делают все возможное, чтобы выходить новых подопечных.