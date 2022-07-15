Волгоград попал на 13 место по индексу шаурмы

Средняя цена шаурмы в Волгограде - 199 рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Геосервис 2 ГИС опубликовал индекс шаурмы. Аналитики решили, что шаурма продается в каждом городе, многие ее любят и покупают, а значит, можно проанализировать уровень жизни через это восточное, но полюбившееся россиянам блюдо. Они брали цифры с Росстата по средней зарплате в городах миллионниках, затем смотрели стоимость шаурмы и считали, сколько штук можно купить в месяц. Волгоград попал на 13 место из 16. Шаурма у нас одна из самых дешевых по стране, стоит 199 рублей, правда, и зарплата небольшая. Поэтому оказались внизу списка со 199 порциями в месяц. И у нас, по данным сервиса, всего 35 процентов мест, где ее продают, с высокой оценкой. Славится вкусным лавашом с мясом Дзержинский район.

В лидерах рейтинга ожидаемо оказалась Москва. Столичный житель может купить 406 порций шаурмы при зарплате в 121 тысячу рублей. Один лаваш с мясом обойдется при этом в 298 рублей. На втором месте Красноярск. Там доходы ниже, чем в том же Питере, но и стоимость шаурмы всего 210 рублей. Немного по сибирским меркам.