В Волгограде возбудили уголовное дело за мошенничество при спиле деревьев

Уголовное дело возбуждено по статье "Покушение на мошенничество в особо крупном размере" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волгограде возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество при расходовании бюджетных денег при реализации национального проекта «Жилье». В октябре 2021 года подрядчик, который занимался подключением к сетям водоснабжения и водоотведения жилой застройки на улице Родниковой в Советском районе, заключил контракт с МБУ «Волгоградзеленхоз». Муниципальное учреждение должно было в течение 30 дней за 1,7 миллиона рублей спилить зеленые насаждения. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

В ноябре 2021 года МБУ «Волгоградзеленхоз» заключен договор с субподрядчиком, который за 1,5 миллиона рублей должен был спилить деревья за день.

- При этом у фирмы-субподрядчика отсутствовали ресурсы для выполнения обязательств, фактически никакие работы субподрядчиком не проводились. Между тем, работы были фактически выполнены до заключения договора с субподрядчиком, - отметили в прокуратуре.

Работы субподрядчик не выполнял, но МБУ «Волгоградзеленхоз» перечислило ему 900 тысяч рублей. Аферу выявила проверка прокуратуры. На ее основании было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».