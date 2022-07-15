В Волгограде арестовали пособника сирийских террористов

В СИЗО мужчина проведет минимум 2 месяца. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Центральный райсуд Волгограда 14 июля избрал меру пресечения для жителя Волгоградской области, которого накануне задержали сотрудники ФСБ по обвинению в содействии сирийским террористам. Мужчина оказался причастен к финансированию запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». В СИЗО он проведет минимум два месяца, сообщили сайту volgograd.kp.ru в объединенной пресс-службе судов региона.

- Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 сентября 2022 года – рассказали в суде.

Напомним, пятерых пособников террористов задержали к пяти регионах страны. Дома у них нашли достаточно доказательств того, что под видом благотворительности они собирали средства для боевиков в Сирии.