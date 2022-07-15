В Волгоградской области к зиме готово более 40% домов

Во многих домах теплосчетчики не готовы к зиме. Фото: Екатерина СИМОХИНА

По традиции к будущему отопительному сезону дома и котельные готовят летом. В жилом фонде коммунальщики делают промывку и опрессовку теплосетей, проверяют счетчики, тепловой контур. На сегодня в Волгоградской области готовы к зиме 4100 из 10,1 тысячи многоквартирных домов, где есть централизованная система отопления, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональной ГЖИ.

Прошли ли в доме гидравлические испытания, волгоградцам узнать просто – на это время у них отключают горячую воду. С общедомовыми теплосчетчиками сложнее. Обычно о том, что прибор сломался, жильцы узнают, получив квитанции. На сегодня, по данным контрольного ведомства, в 535 многоквартирных домах Волгограда и области приборы учета тепловой энергии подлежат поверке, еще в 72 домах счетчики вышли из строя. Предостережения от госжилнадзора получили 167 управляющих организаций, которые обязаны провести поверку и ремонт приборов до начала отопительного сезона 2022/2023.

Получить акты о готовности каждого дома к зиме УК и ТСЖ должны до 15 сентября. Тем, кто этого не сделает, грозят штрафы и лишение лицензии.