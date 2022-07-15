В перинатальный центр Волгограда приходит в гости заяц

Заяц приходит полакомиться клевером.

Сотрудники перинатального центра №2 в Волгограде опубликовали очень милое видео на своей странице в соцсетях. На ней зайчишка лакомится травой на территории больницы

- У нашего аиста появился друг. Он каждое утро приходит сюда позавтракать сладким клевером, - пояснили медики.

Сам центр находится вдалеке от жилой застройки, возле здания сотрудники устроили зеленую зону с кустарниками и травой, которую ежедневно бережно поливают. Поэтому не удивительно, что дикого зверька привлекло это место.

Кстати, сами мамочки – настоящие и будущие, поделились под постом своими историями. Кто-то видел здесь лисицу, кто-то зайцев, кто-то белок.

- Когда лежала в патологии новорождённых часто наблюдала, как зайчишки прибегали. Быстро поднимало настроение, - рассказывает одна из пользователей.

Но главным «зверем» на территории по-прежнему остается «аист». Ежедневно он приносит малышей на радость мамам и папам.