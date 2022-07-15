В школу Волгограда фиктивно трудоустроили дочь сотрудника Фото: Мария ЛЕНЦ

Прокуратура Советского района Волгоград вскрыла аферу в одной из школ. По итогам проверки выяснилось, что на должность вахтера фиктивно трудоустроили дочь сотрудника. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе надзорного ведомства, по факту девушка не работала, но при этом получала зарплату.

- В настоящее время по материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «служебный подлог, - уточнили в областной прокуратуре.

Более того, сотрудники профильного ведомства обратились в департамент образования, чтобы чиновники устранили нарушения.