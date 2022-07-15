Роспотребнадзор: в Волгоградской области незаконно продают дешевые сигареты

Роспотребнадзор предупредил предпринимателей. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для сигарет государством установлена максимальная розничная цена (МРЦ), по которой должны продавать табачную продукцию. Но в Волгоградской области многие магазины допускают нарушения, ставя цену ниже установленной. Как показал мониторинг, нарушения эти носят системный характер, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

За снижение цен на сигареты и табак ИП и юридическим лицам грозит штраф за нарушение порядка ценообразования. Это сотрудники ведомства разъяснили предпринимателям по конференц-связи. Пока - в качестве профилактики.