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Общество15 июля 2022 8:16

Роспотребнадзор: в Волгоградской области незаконно продают дешевые сигареты

Магазины торгуют табаком по цене ниже максимальной розничной
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Роспотребнадзор предупредил предпринимателей.

Роспотребнадзор предупредил предпринимателей.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Для сигарет государством установлена максимальная розничная цена (МРЦ), по которой должны продавать табачную продукцию. Но в Волгоградской области многие магазины допускают нарушения, ставя цену ниже установленной. Как показал мониторинг, нарушения эти носят системный характер, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

За снижение цен на сигареты и табак ИП и юридическим лицам грозит штраф за нарушение порядка ценообразования. Это сотрудники ведомства разъяснили предпринимателям по конференц-связи. Пока - в качестве профилактики.