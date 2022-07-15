Пиво, буйволы и хлопчатник: чиновники составили список импортозамещающей продукции для производства

Чиновники будут рады выращенным яблокам и грушам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Комитет по сельскому хозяйству опубликовал приказ с утвержденным перечнем импортозамещающей продукции, которую необходимо производить в Волгоградской области. В связи с наложенными санкциями поставка многих товаров и сырья из-за границы прекратилась. Чтобы восполнить освободившуюся и необходимую для потребителей нишу, нужен целый ряд производств.

Выращивание овощей, хлопчатника, семян овощей, винограда .кормовых, семечковых, косточковых культур, плодово-ягодных растений, рассады. Ждут от аграриев появление молочных ферм, животноводческих ферм, где будут козы, овцы, свиньи, коровы, и даже буйволы. Также нужны птицефабрики и даже небольшие птичники.

Необходимо производство мяса, детского питания, молочной продукции, кормов для животных, вина из винограда, сидра, вина из ягод и даже производство пива. Не обойтись без небольших заводов по производству сладкой газировки и минеральной воды. Полный список можно найти в приказах администрации Волгоградской области.

Но пока это только список. Чтобы открыть хотя бы самое маленькое производство, нужен стартовый капитал и поддержка малого бизнеса. Как жалуются аграрии, все сливки от федерального финансирования достаются большим агрохолдингам, но не небольшим хозяйствам, которые в непростое время вполне могли бы закрыть образовавшуюся нишу при поддержке сверху.