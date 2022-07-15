В Волгограде сделают временное покрытие на тротуарах улицы Дзержинского

На улице Дзержинского сделают временные тротуары. Фото: мэрия

В этом году на бульваре вдоль улицы Дзержинского в Тракторозаводском районе Волгограда заменили коммуникации. Тротуары перекопали, но восстанавливать их пока нет смысла – в следующем году здесь запланировали масштабную реконструкцию пешеходной зоны. Поэтому пока на дорожках сделают временное покрытие, их засыплют асфальтобетонной крошкой по поручению главы города Владимира Марченко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- В качестве временной меры после замены сетей и обратной засыпки котлованов принято решение восстановить покрытие с использованием асфальтовой крошки с ее последующим уплотнением, - рассказали в мэрии.

Сейчас «Концессии» завершают замену коммуникаций на бульваре вдоль улицы Дзержинского от проспекта Ленина до улицы Шурухина. Гранитные ограждения, которые сняли на время работ, вернут на место. В следующем году здесь начнется масштабное благоустройство – за проект обновления пешеходной зоны проголосовали почти 13 тысяч волгоградцев. В 2023-м дорожки вымостят плиткой, а пока временное покрытие на тротуарах позволит волгоградцам не сбивать ноги и не портить обувь на бульваре.

А на соседней пешеходной зоне, расположенной в начале бульвара на выходе из пешеходного перехода от площади Дзержинского, удобные тротуары появятся уже в ближайшие месяцы. Сейчас там готовят территорию к мощению, делают щебеночную «подушку». Также рабочие выставляют бордюры вдоль будущих тротуаров на остальных площадках. После здесь установят фонари, лавочки, урны, высадят деревья и кустарники, сделают игровую и спортивную площадки для детей.