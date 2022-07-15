На трассе под Волгоградом едва не убился пьяный водитель «Лады»

Водителя госпитализировали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки, 14 июля, на трассах Волгоградской области инспекторы ДПС поймали 11 пьяных водителей. Один из них устроил серьезное ДТП, в котором чуть сам не погиб. Это произошло в Клетском районе на автодороге со стороны Лога в сторону Серафимовича. 26-летний парень ехал за рулем «Лады Гранты».

- Н 5 километре автодороги не справился с управлением и совершил съезд в кювет, с последующим опрокидыванием, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Молодой человек получил серьезные травмы, его госпитализировали.