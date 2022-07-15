От волгоградской жары врачи рекомендую спасаться водой и сельдереем

В жару главное спасение - вода Фото: Геннадий БИСЕНОВ

То, что для всех остальных жара, для волгоградцев обычно «тепленько». Но когда термометр поднимается выше 40 на солнце, даже самый крепкий организм дает сбой. Опасность обезвоживания очень высока. Роспотребнадзор по Волгоградской области составил список рекомендаций, чтобы избежать неприятных последствий от волгоградского пекла.

В первую очередь это простая чистая вода. Негазированная. Она восполняет утерянную влагу. А вот сладкие газировки и сладкие соки не подойдут. Сахар ведет к большой потере жидкости из организма. Так вы сделаете только хуже. Отличный способ чувствовать себя в жару хорошо – это овощи и фрукты. Роспотребнадзор по Волгоградской области рекомендует ввести в летний рацион сельдерей, томаты, огурцы, редис, салат айсберг, кабачки. Хороши для стола фрукты и ягоды. Но будьте осторожны с любимыми дынями и арбузами. В них много воды, но также много и сахара, который может быть опасен в больших количествах.

Также рекомендуют не злоупотреблять рисом, крупами, консервацией. Они забирают влагу, и вам захочется пить еще больше.

Ну а главный враг в жару для человека – это алкоголь. От него рекомендуют совсем отказаться.