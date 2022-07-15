В Волгограде ищут 18-летнюю девушку с карими глазами

Фото: Лиза Алерт.

В Волгоградской области с 4 июля ведутся поиски 18-летней Анастасии Ивановой. Молодая девушка в тот день собрала некоторые вещи и ушла из дома. Жила она с мамой и бабушкой, семья обычная, характеризуется хорошо. Но с того дня Настя перестала выходить на связь. У нее выключен телефон, в социальные сети и мессенджеры она также не заходила. Родственники сразу же написали заявление в правоохранительные органы.

Анастасия худенькая, невысокого роста, волосы каштановые, глаза карие. В чем была одета – неизвестно.

К поискам волгоградки подключились волонтеры «Лиза Алерт». Добровольцы просят всех, кто видел похожую на Настю девушку обязательно сообщить об этом (112 или 8-800-700-54-52).