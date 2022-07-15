Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о кишащих в Волге колифагах, стафилококках, синегнойной палочке

Врачи предупреждают - в Волге лучше не купаться. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде официально открыт всего один пляж в Красноармейском районе. Ехать через весь город, чтобы провести на пляже пару часов, захотят не все. Правда, других мест в городе, безопасных для купания, пока нет. Роспотребнадзор опубликовал данные по проверке воды и песка в местах массового купания и отдыха волгоградцев. И они не радуют. 18 отобранных проб из водоемов не соответствуют нормам по микробиологическим показателям. А это значит, в Волге много опасных бактерий. В их числе колифаги, золотистый стафиолококк, синегнойная палочка, энтерококки, возбудители кишечных инфекций. Если получить в организм подобный коктейль, можно оказаться на больничной койке и не на один день выйти из строя.

7, 7 процентов проб не прошли по санитарно-химическим показателям. А вот по вирусологическим, радиологическим и паразитологическим показателям все образцы прошли проверку на «пять». К пробам песка претензий не было – он оказался относительно чистым.

- Категорически недопустимо купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!», - предупреждает Роспотребнадзор. - Купаться можно только на официально открытых пляжах.

А это значит, что практически нигде. Пляж на Сарпинском, на который очень многие надеялись, открывать не будут как раз из-за плохой воды.