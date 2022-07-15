Президент России сменил председателей судов в Волгоградской области

В Волгоградской области произошли кадровые назначения в судах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В судах Волгограда и Волжского сменились председатели. Новые руководители были утверждены указом президента Российской Федерации от 14 июля 2022 года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. Также в судах областного центра и Камышина произошли назначения на должность судей.

Председателем Волжского городского суда был назначен Алексей Косолапов. Кировский районный суд Волгограда возглавила Наталья Василенко. В Красноармейском районном суде на должность судьи была утверждена Надежда Рудакова, а в Камышинском городском суде – Анна Пименова.