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Спорт14 июля 2022 19:20

«Ротор» одержал очередную «сухую» победу на сборах

Волгоградский «Ротор» в контрольном матче обыграл «Спартак» из Нальчика
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Вратари "Ротора" на сборах мячи пока не пропускают. Фото: СК "Ротор".

Вратари "Ротора" на сборах мячи пока не пропускают. Фото: СК "Ротор".

«Ротор» результатами в контрольных матчах продолжает радовать своих болельщиков. На сборе в Лермонтове волгоградская команда одержала очередную победу. Со счетом 2:0 подопечные Алексея Стукалова оказались сильнее нальчинского «Спартака». Забитые мячи в активе Артема Максименко с пенальти и Сергея Обивалина.

Стартовый состав «Ротора»: Литвенок, Шильников, Кармаев, Обивалин, Пелих, Шмаков, Мартусевич, Ахмедханов, Сафронов, Максименко, Козлов. На замены выходили: Кокарев, Шарков, Умаров, Магомедов, Михайлов, Трифонов, Мартынов, игрок на просмотре, Абдуллаев.

Для волгоградской команды это уже четвертая победа в четвертом контрольном матче на летних сборах. «Ротор» выиграл в них с общим счетом 13:0. «Сине-голубые» на сборах должны провести еще 2 контрольные встречи.