В шести районах Волгограда временно отключат свет 15 июля

Без электричества останутся десятки улиц. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу десятки тысяч волгоградцев из-за плановых ремонтов на электросетях временно окажутся в жару без света, кондиционеров и прочих удобств. Отключат электричество 15 июля 2022 года в домах на отдельных улицах шести районов Волгограда. Не попадут в зону отключений только жилые массивы Ворошиловского и Тракторозаводского, сообщили сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг».

В Центральном районе в пятницу обесточат один дом на улице Рокоссовского - №123. Света не будет с 9.00 до 16.00. В Дзержинском районе на весь день – с 9 до 16 часов – отключат электричество на Ангарском на улицах Полоненко, в домах №18, 20, на улице Ангарской, 57а и на улице Полины Осипенко, 2.

На Красном в зоне отключений электроснабжения с 9 до 17 часов окажутся дома по адресам: улицы Менделеева, №130-180, Краснокамская, дома №69-121 и 70--122, Крылова, 69-93а, 64-122, 95-121, 39-й Гвардейской, №121-131, 135-163 и 142-178, Южно-Сибирская, 90-98, 87-105а, а также Северный городок, дома №1а, 2 и 3 и улица Тарифная, дома 29 и 31.

Отключения электричества в Советском районе 15 июля продлятся всего три часа – с 9.00 до 12.00. Затронут они пять улиц: Горьковская, №123-125, 123а, 125а, 114-118, 114а, 116а, 112, Лиховская, №103-117, 105а, 113а, 117а, 100-112, 100а, 100б, Пионерская, №100-110, 101-105, 103а, Сторожевая, дома 107 и 108, Симеизская, №122-130, 128б, 117-139, 129а, 139а.

В Кировском районе Волгограда отключения электроэнергии пройдут 15 июля 2022 в два этапа. С 14 до 17 часов среди коммунальных страдальцев окажутся дома на 11 улицах: Астровая, 31-33, Доватора, 41, Кипренского, 31-33, 38-46, Коллонтай, 31-45, 28-42, Миндальная, 1-5, 2-2а, Матюшенко, 3-13, 2-18, Рябиновая, 125-125а, Розовая, 10-14, 44-50, 39-51, Тополевая, 2-14, Шаблиевская, 142, Ясеневая, 102-112. А в течении пяти часов – с 12 до 17 часов – без света и сплитов будут сидеть жители еще пяти улиц. которые уже не раз бывали с писке на отключение: Ильмовая, 3, 4, Ореховая, 2, Сенная, 9-17, Травяная, 1-71, 2а-4, Песчаная, 6-80.

В Красноармейском районе локальный блэкаут с 9 до 16 часов запланировали на улицах: Алийская, 18, Героев Малой Земли, №51, 55, Электростальской, 11. А с 9 до 14 часов не будет света на улице Куйбышева, 51-65, 83-103, 103б.