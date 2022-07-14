В Волгограде ищут дом собаке, у которой умерла хозяйка

Фото: волонтеры.

В Волгоградской области около 30 тысяч бездомных животных, которые ищут хозяев. Но случается такое, что и хозяйская собака остается без семьи. Такая беда случилась с питомицей по кличке Белль. Как рассказал «КП-Волгоград» волонтер Николай Гусельников, владелица собачки умерла. И теперь Белль осталась одна.

- Любимая хозяйка скончалась, а родственники не имеют возможности забрать собаку себе. Я снова ищу дом самой ласковой и лучшей девочке на свете с нежным именем, - рассказал Николай. - Раньше Белль жила в приюте. Не хочется, чтобы она снова осталась без семьи. К слову, ей около 10 лет. Это очень умная и послушная питомица.

Белль здорова, у нее покладистый характер. Она станет прекрасным компаньоном. К тому же, Белль очень красива. Узнать подробности можно у куратора (8-987-648-84-66), а также по ссылке.