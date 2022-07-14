В Волгоградской области выросли цены на рис, огурцы и муку

Огурцы за неделю подорожали более чем на 4% Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Волгоградской области подвели итоги очередного мониторинга стоимости продуктов. Неделя принесла новые изменения цен в магазинах и на рынках. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата, со 2 по 8 июля в регионе на 3,17% подорожала пшеничная мука, на 2,06% - вермишель, на 2,23% - на рис. На 1,53% выросли ценники на свинину, килограмм которой в среднем стоит 316,15 рубля. Увеличились цены на печенье на 2,49%, на поваренную соль – 2,3%. Стали менее выгодными некоторые овощи, огурцы подорожали на 4,35%, их цена в среднем 68,25 рубля за килограмм, репчатый лук – на 3,57%.

Остальные овощи продолжают ценовое падение. Капуста подешевела на 13,02% за неделю, средняя цена за килограмм составляет 26,19 рубля, картофель – на 5,34%, морковь – на 3,8%, свекла – на 2,27%. Снизилась стоимость гречки на 1,46%, подсолнечного масла – на 1,54%, сметаны – на 1,32%, творога – на 1,88%, бананов – на 5,27%. Сахар-песок стал выгоднее на 1,76%, его средний ценник за килограмм – 69,15 рубля.