На втором этапе строительства обхода Волгограда появился первый асфальт

Схема второго этапа.

Завершения строительства этого объекта ждут все без исключения волгоградцы, даже те, у кого машины нет. Весь транспорт, едущий транзитом, оставляет после себя колеи на асфальте и выхлопы. Но финал с каждым месяцем все ближе. Готовность объекта – 18 процента. Как сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Волгоград, дорожники уже приступили к укладке асфальта на втором этапе строительства.

Этот отрезок соединит московское направление «Каспий» с другой федеральной трассой Волгоград-Каменск-Шахтинский и с дорогой Качалино-Аэропорт «Гумрак». Главная работа будет сосредоточена как раз на трех развязках.

Планируется возвести 25 километров четырехполосной современной магистрали с разделительной полосой, искусственным освещением и 13 мостами.

Кстати, дорожники трудятся сейчас на восьми из них. Идет возведение земляного полотна, для которого привезли 1,2 миллиона кубометров грунта, делают щебеночно песчаный слой. А на развязке с трассой А-260 уже сформировали необходимая «подушка» и сейчас приступили к асфальтированию участка.

Всего будет уложено три слоя асфальта общей толщиной 25 см, где верхний слой – щебеночно-мастичный асфальтобетон, который отличается повышенной износостойкостью, – пояснил заместитель начальник ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.

По замыслу, обхо, который строится по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», станет важной частью транспортного коридора «Север - Юг», это позволит установить прямую связь с портами Каспийского бассейна.