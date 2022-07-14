Депутаты Волгоградской области приняли поправки в закон о переименовании населенных пунктов

Поправки приняли в двух чтениях. Фото: Волгоградская областная дума.

На заседании Волгоградской областной думы 14 июля сразу в двух чтениях были приняты поправки в закон, который регламентирует правила переименования населенных пунктов. Изменения были поддержаны сразу в двух чтениях. Была скорректирована статья 13 закона «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области». Поправки были приняты с учетом мнения губернатора Андрея Бочарова.

Ранее стало известно, что парламентарии решили поменять правила переименования населенных пунктов области – от хуторов до городов и районов. При этом названия менялись бы без учета мнения жителей, этим бы занимались органы власти. Накануне проект поправок прокомментировал глава региона. Он отметил, что переименовывать населенные пункты необходимо только после референдумов. Андрей Бочаров внес соответствующую поправку в проект закона. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгоградской области.

- Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров четко высказал свою позицию по данному вопросу: решения о переименовании населенных пунктов, административно-территориальных единиц должны приниматься с учетом мнения каждого гражданина, - подчеркнули в обладмине.

В четверг региональные парламентарии приняли изменения в статью 13 закона «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области» с учетом поправки губернатора.