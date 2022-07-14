Волгоградские помидоры и горчичное масло представлены на фестивале «Вкусы России»

Регион представил 19 вкусов. Фото: АВО

В Москве 14 июля 2022 открылся гастрономический фестиваль «Вкусы России». На конкурс 63 региона представили 286 региональных брендов. Волгоградская область привезла в столицу 19 наименований продукции, в том числе знаменитые волгоградские помидоры, сафлоровое, горчичное и амарантовое масло, разносолы, еланские сыры и многое другое, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете сельского хозяйства региона.

Многие волгоградские предприятия - постоянные участники гастрономического конкурса. В прошлом году серебряную медаль завоевали помидоры от предприятия «Заря». Новое голосование начнется осенью, и вкусы Волгоградской области на нем тоже будут.