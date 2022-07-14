Родственникам погибших на Украине воинов передали ордена Мужества

Награды получили родственник десяти воинов. Фото: музей-панорама "Сталинградская битва"

В Триумфальном зале музея-панорамы Сталинградская битва снова вручали ордена. К сожалению, получали их не сами герои, а их жены, матери, отцы. Воины погибли во время спецоперации на Украине. Они отдали жизнь, отстаивая интересы России. Указом президента посмертно наградили десять военнослужащих. Это старший мичман Автандил Саканелашвили, сержант Камран Матниязов, младший сержант Михаил Пурясьев, рядовой Юрий Светашов, старший сержант Егор Каверин, ефрейтор Бауыржан Алжанов, Дмитрий Поселеннов, главный корабельный старшина Александр Коротаев, сержант Владимир Керин, старший сержант Денис Ульбрехт.

В этот день родные и близкие погибших услышали слова поддержки и соболезнования. Награды передал военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и замгубернатора Волгоградской области Геннадий Шевцов.