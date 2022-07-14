Волгоградцев зовут пробежать марафон на празднике спорта и музыки «ULTRA 100»

Участники могут пробежать 150 или 220 км. Фото: "ULTRA 100".

В конце лета волгоградцев ждет грандиозный фестиваль спорта, музыки и творчества «ULTRA 100». В течение двух дней его участниками могут стать жители Волгоградской области любого возраста – от мала до велика. И каждый найдет для себя что-то интересное. Главным событием праздника, который примет у себя Волжский, станет 42-километровый марафон «White Wind». Более подготовленные легкоатлеты смогут проверить свои силы на дистанциях «Mirrico Elton RelayEX» и «Danger zone ultra», протяженность которых 220 и 150 километров соответственно. Также в программе есть дистанции от 1,5 до 9,5 километра, гонка с дополненной реальностью.

- Забег пройдет вокруг озера Круглое, рельеф которого местами напоминает знаменитое на весь мир, гордость Волгоградской области – целебное озеро Эльтон, - отметили организаторы «ULTRA 100».

Помимо спортивной программы фестиваля будет и творческая. Участников и зрителей будут развлекать шоу-балет «Тодес», «Ляси-тряси», брейк-дансеры, шоу-велосипедистов, команда барабанщиков, ди-джеи. Пройдут различные конкурсы и развлечения – джампинг, фитнес, спектакль от Волжского Драмтеатра, мастер-классы, лазертаг, акробатика и многое другое. Будет отдельная площадка под конные состязания.

На озере Круглое состоится командная гребля SUP-эстафета «Dragon ULTRA 100», йога на воде, уроки сапсерфинга. Фестиваль «ULTRA 100» пройдет в Волжском 20 и 21 августа.