Двое жителей Волгоградской области получили срок за убийство косули

В багажнике нашли улики. Фото: прокуратура Волгоградской области

Серафимовичский районный суд 14 июля 2022 года огласил приговор по уголовному делу о незаконной охоте на косулю. Двоих мужчин признали виновными и приговорили к условным срокам более трех лет каждому. Плюс к этому они возместили причиненный государству ущерб, потеряли право на охоту, лишились ружей, патронов и автомобиля, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре Волгоградской области.

- Мужчин приговорили к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года 2 месяца и 3 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года, - рассказали в прокуратуре.

Как установил суд, ночью1 ноября 2021 года в мужчины застрелили самца косули в Медведицком охотхозяйстве. Преследовали животное на машине и стреляли из салона. Во время погони браконьеры выбросили ружья и патроны, но их вскоре задержали полицейские. Неопровержимым доказательством стала убитая косуля в машине. В итоге подсудимые своей вины не признали, но возместили 120 тысяч рублей ущерба. Приговор еще может быть обжалован.