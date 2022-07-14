В Волгограде скоростному трамваю добавили еще один вечерний рейс

Новое расписание начнет действовать с 15 июля. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Метроэлектротранс принял очень полезное и удобное решение для жителей Волгограда. С 15 июля в расписание добавили еще один рейс скоростного трамвая. Он будет отправляться от станции Ельшанка в 22-15. Таким образом волгоградцы, работающие до десяти, смогут спокойно отправиться домой быстро и комфортно. Также рейсом воспользуются и те, кто любит прогуляться по центру допоздна.

Изменения в графике появились после изучения всех предложений от волгоградцев по работе общественного транспорта. Многие жаловались, что они не успевают на последний трамвай.

Напомним, в будни на линии СТ работает 21 трамвайная сцепка. Утром и вечером интервал движения составляет 5-6 минут, в межпиковое время – около 8 минут. В субботу и воскресенье выходят на «работу» 12 составов. Кстати, стоит помнить, что трамвай не просто быстрый вид транспорта, которому не страшны пробки, но и экологичный.