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Происшествия14 июля 2022 11:07

Волгоградца будут судить за смерть девочки от удара током

Трагедия произошла год назад
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СУ СКР по Волгоградской области

Фото: СУ СКР по Волгоградской области

В Волгограде завершилось расследование уголовного дела, которое было заведено на 58-летнего местного жителя. Он обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Погибла 4-летняя девочка. Волгоградец в 2014 году устанавливал электропроводку в частном доме по улице Валдайская в Ворошиловском районе. При этом он нарушил правила, из-за чего ток проходил по открытым и легкодоступным частям розетки. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

4 июля 2021 года проживающая в доме волгоградка купала в ванной 4-летнюю дочь и использованием водонагревателя. Он был подключен к розетке, которую установил несколько лет назад обвиняемый. В момент подачи воды из-за небрежности электрика девочку ударило током. Малышка погибла на месте.

Расследование преступления проводил первый отдел по расследованию особо важных дел регионального управления СКР. Материалы направлены в суд.