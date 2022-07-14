В Волгограде почти за 6 млн обновят асфальт у вокзала

Асфальт должны обновить до 1 октября Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэрия Волгограда объявила аукцион для определения подрядчика ремонта дороги. По контракту нужно будет обновить асфальт на разворотном кольце общественного транспорта у железнодорожного вокзала. Общая площадь ремонта в Центральном районе составит 5000 квадратных метров, рассказали в мэрии.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документацию на портале госзакупок, начальная цена аукциона составляет 5 миллионов 744 тысячи рублей. Подрядчику предстоит демонтировать старое полотно, заменить бордюры, укрепить основание дороги и уложить 2 слоя. Также необходимо восстановить колодцы и нанести разметку. После определения подрядчика и подписания с ним контракта работы должны завершиться до 1 октября.