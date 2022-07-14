Депутаты назначили нового защитника волгоградских детей

Фото: Волгоградская областная дума

На заседании Волгоградской областной думы 14 июля приняли отставку детского омбудсмена региона Нины Болдыревой. Она написала заявление по собственному желанию. Также депутаты регионального парламента утвердили нового защитника волгоградских детей. Уполномоченным по правам ребенка назначили Евгения Ковшикова. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградской областной думе, постановление принято на заседании регионального парламента по итогам тайного голосования.

- Его кандидатура была внесена губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и согласована Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. На заседании Волгоградской областной Думы Евгений Ковшиков принес присягу, - отметили в региональном парламенте.

Отметим, Нина Болдырева была детским омбудсменом в области с 2006 года. За свою работу она была удостоена различных наград, среди них благодарность президента РФ «За большой вклад в дело защиты детей», почетная медаль II степени «За бескорыстный труд в деле защиты детей».

Евгению Ковшикову 60 лет. В 1986 году окончил Высшую следственную школу МВД СССР, получил квалификацию «юрист», специальность «правоведение». Он служил в органах внутренних дел, преподавал в Волгоградской академии МВД России. С 2012 года работает в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области. В течение последних шести лет был заместителем Нины Болдыревой.