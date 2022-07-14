Мэрия Волгограда готовится к сражению со штормом

В Волгоград идут сильные дожди с градом и штормовым ветром Фото: Екатерина СИМОХИНА

Ливень с градом и штормовым ветром обрушится не только на районы Волгоградской области. Непогода 14 и 15 июля ожидается и в Волгограде. Из-за неблагоприятных явлений дорожно-коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Профильные службы ведут круглосуточный мониторинг ситуации, рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда.

- По данным Волгоградского ЦГМС до конца суток 14 июля, а также ночью и утром 15 июля на территории Волгоградской области, в том числе областного центра ожидается комплекс метеорологический явлений: сильный дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра 20 25 м/с, - отметили в мэрии.

В областном центре проверяют работоспособность систем отведения ливневых вод. Коммунальщики очистили от земли и мусора ливневки, чтобы на дорогах и тротуарах из-за ожидающегося ливня не образовались озера.

Мэрия просит волгоградцев быть осторожными во время непогоды. Автомобилистов призывают при плохой видимости соблюдать безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования из ряда в ряд и не тормозить резко.

Напомним, ранее о надвигающемся в Волгоградскую область шторме с ливнями, градом и грозами предупредило МЧС.