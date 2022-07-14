В Волгограде Роспотребнадзор запретил открывать пляж на острове Сарпинском

Волгоградцы пока останутся с одним единственным пляжем. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В середине июля в Волгограде собирались открыть второй пляж – на острове Сарпинском в Кировском районе. Но его не будет. Взятые на берегу пробы не соответствуют санитарным требованиям СанПиН, которые установлены для мест отдыха у воды. Такое заключение по итогам экспертизы выдал администрации района Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Из-за этого районные власти остановили подготовку пляжной зоны. Так что на весь миллионный город сейчас есть только один официальный пляж в Красноармейском районе на полуострове Сарептском. Для жителей северных районов ближе доехать до городского пляжа в Волжском, где можно и загорать, и купаться, и песок чистит специальная машина. И такая история в областном центре уже не первый год.

Для тех, кто ищет место, где можно искупаться и позагорать в жару, не рискуя здоровьем, в помощь наш путеводитель. Пляжи и открытые бассейны, аквапарки и турбазы, какие есть водные развлечения и где заняться сап-серфингом, покататься на вейксерфе и вейкборде в Волгограде и Волжском - что, где, почем, режим работы.