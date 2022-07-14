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Общество14 июля 2022 9:36

Энергетики «Россети Юг» продолжают летнюю кампанию по детской электробезопасности

Три урока профориентации и электробезопасности для ребят, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Искра», провели специалисты волгоградского филиала «Россети Юг»
Фото предоставлено «Россети Юг».

Фото предоставлено «Россети Юг».

Почти 200 детей познакомились на каникулах с правилами поведения рядом с энергообъектами, узнали насколько опасно запускать воздушных змеев вблизи линий электропередачи, разводить костры, забираться в трансформаторные и распределительные пункты. Ребята с удовольствием приняли участие в тематических играх и познавательных викторинах на проверку знаний правил и знаков электробезопасности. Желающие примерили на себя форму электромонтера. Живой интерес вызвали у детей видеоролики о природе электричества и непростой работе энергетиков.

На память о необычном энергоуроке ребята получили в подарок от энергокомпании фирменные бейсболки, брелоки, раскраски, магниты, настольные игры и школьные принадлежности, иллюстрированные правилами безопасного поведения около энергетических объектов. Подобные мероприятия специалисты «Россети Юг» проведут и для заключительной смены лагеря в августе.

Материал предоставлен «Россети Юг».