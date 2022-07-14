До 20 лет тюрьмы ждет волгоградца и граждан Казахстана за организацию наркобизнеса

Уголовное дело направлено в суд Фото: Алексей ФОКИН

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело на участников наркобизнеса. Судить будут жителя Волгограда и пятерых граждан Казахстана. С марта по октябрь 2021 года они занимались незаконным оборотом наркотиков в качестве курьеров, фасовщиков и раскладчиков запрещенных веществ. У каждого из них была своя роль в преступном сообществе.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, С 7 по 19 мая 2021 года сообщники пытались реализовать посредством тайников-закладок на территории Волгоградской области 853 г N-метилэфедрона, 353 г мефедрона (4-метилметкатинона), а также 67 г МДМА. Преступники поймали полицейские. Оперативным сопровождением и расследованием уголовного дела занимались сотрудники Главного Следственного управления регионального Главка МВД.

Вину шестеро обвиняемых, которые находятся в СИЗО, не признают. Материалы уголовного дела направлены в Ворошиловский районный суд. Каждому фигуранту дела грозит до 20 лет тюрьмы.