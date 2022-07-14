В Волгограде ждут приезда Дмитрия Медведева

Дмитрий Медведев уже не раз бывал в Волгограде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде 17 июля 2022 года ожидают приезда высоких гостей и первых лиц государства. В этот день в городе-герое пройдут торжественные и памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Сталинградской битвы. Одним из гостей может стать известный политик, экс-президент и бывший премьер-министр страны, зампред Совбеза РФ, лидер партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Свой визит он пока не подтвердил, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгоградской области.

- Мы рады принять почетных гостей любого уровня и всегда ждем их всех. Но пока подтвержденной информации об их приезде нет, - рассказали чиновники.

Напомним, в день 80-летия начала Сталинградской битвы в Волгограде пройдут памятные мероприятия у военных мемориалов и на главной высоте России – Мамаевом кургане. На Центральной набережной города в этот день по решению ветеранского сообщества торжественно откроют музей-памятник бронекатер БК-31, который получил множество повреждений и затонул в Волге в дни ожесточенных сражений за Сталинград. Спустя много лет его подняли со дна реки, отреставрировали и установили на обновленной части набережной неподалеку от БК-13 и музея-панорамы. В случае приезда первых лиц страны там будут приняты меры повышенной безопасности, а дороги в центре перекроют для машин.