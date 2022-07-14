В ближайшие часы на Волгоградскую область обрушатся ливни с градом и штормовым ветром

Волгоградскую область накроет непогода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жителям Волгоградской области нужно приготовиться к приходу непогоды. Она обрушится на регион уже в ближайшие часы. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в период с 11.00 до 13.00 до конца суток 14 июля, а также ночью и утром 15 июля ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистое усиление ветра до 20-25 м/с. По шкале Бофорта такая скорость ветра характеризуется как шторм.

Спасатели при ухудшении погодных условий рекомендуют соблюдать меры безопасности. Машины нужно парковать вдали от деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций, их нужно сторониться и пешеходам. Нельзя приближаться к поврежденным энергетическим объектам и оборванным проводам. Необходимо воздержаться и от выхода на воду на маломерных судах. При возникновении ЧС следует звонить по телефону «101».