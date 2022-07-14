«Нужна инфраструктура»: губернатор заставил волгоградских чиновников обойти Больничный городок

Фото: пресс-служба АВО.

Очередную тренировку на выносливость устроил для чиновников волгоградский губернатор Андрей Бочаров 14 июля в ходе инспекции Больничного городка в Дзержинском районе. Чтобы наглядно продемонстрировать все «прелести» отсутствия нормальной инфраструктуры у четырех медучреждений, глава региона заставил мэра, главврача и остальных пройтись по обширной территории. Между больницей №25, микрохирургией, онкодиспансером и госпиталем ветеранов приличное расстояние. А ведь его вынуждены преодолевать медики и больные пациенты.

- Люди сюда приезжают кто на личном автотранспорте, кто на общественном, кто пешком. Поэтому я провел всех наших руководителей, чтобы они сами прочувствовали, что значит, с одной стороны, пройти здесь, а с другой – попробовать припарковаться, - подчеркнул Андрей Бочаров.

Ежегодно в больницы приезжают более 600 тысяч пациентов, это порядка 50 тысяч в месяц. Для такого количества людей необходимо создать грамотную транспортную развязку, построить просторные парковочные площадки, обеспечить маршрутами общественного транспорта.

- Решение принято. Мы усилим работу по созданию парковочных пространств. В том числе благоустройства вокруг самого Больничного городка, - отметил губернатор.

Уже к сентябрю разработают такую программу, а реализуют ее в ближайшие десять лет. Добавим, что в ходе инспекции глава региона посетил новый онкоцентр, который открылся в июне. Там уже успели принять первую тысячу пациентов. Благодаря своевременной диагностике и лечению многим удается победить страшный недуг.

Напомним, что ранее губернатор заставлял чиновников подняться на 20 этаж, чтобы те занялись заменой лифтов.