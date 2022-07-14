День металлурга в Волгограде 16 июля 2022 отметят концертами группы Фабрика, FEDUK и HammAli&Navai

Группа Фабрика споет на Спартановке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

16 июля 2022 года в Волгограде с размахом отметят День металлурга. В разных концах города в этот день в программе праздничных мероприятий концерты с участием звезд. На сцену выйдут известные местные коллективы, а также группы Фабрика, FEDUK и HammAli&Navai. Так что праздник будет ярким. Сайт volgograd.kp.ru рассказывает, куда сходить 16 июля 2022 на День металлурга в Волгограде.

Концерт и шоу на День металлурга в Тракторозаводском районе Волгограда подготовил РУСАЛ. Гостей праздника 16 июля 2022 ждут ярмарка, детские развлечения и мастер-классы, мультимедийное шоу. На сцену выйдут популярные волгоградские кавер-группы «Евротур» и «Какая разница», а хедлайнерами концерта будут группа «Фабрика» и FEDUK. Завершит программу праздничных мероприятий яркий фейерверк. Начнется праздник 16 июля 2022 года в 17.00 на площади Аттракционов на Спартановке.

В Красноармейском районе Волгограда 16 июля 2022 года устроят праздник в честь 55-летия АО «Каустик». В 18.00 на площадке у ДК «Химик» на бульваре Энгельса начнется концерт с участием волгоградских групп, а в 20.00 на сцене появятся HammAli&Navai.

А работники «Красного Октября» и жители Краснооктябрьского района отметят День металлурга вечером 15 июля 2022 года в сквере перед зданием заводоуправления. В программе праздника - дискотека, выступление джаз-бэнда, файер-шоу и многое другое.