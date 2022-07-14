В Волгограде детский омбудсмен Нина Болдырева собралась в отставку

Фото: Волгоградская областная дума

Уполномоченный по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева оставит свою должность. Вопрос об отставке в четверг, 14 июля, рассматривается на заседании областной думы. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на пояснительную записку постановления о прекращении полномочий детского омбудсмена, Нина Болдырева подала заявление об уходе со своей должности.

Нина Болдырева работает уполномоченным по правам ребенка в регионе с 2006 года. В этом году истекал очередной 5-летний срок ее полномочий. Однако до его истечения главная защитница волгоградских детей решила уйти в отставку.

Отметим, 8 июля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочую встречу с Ниной Болдыревой.

- Губернатор Волгоградской области высоко оценил работу Нины Болдыревой и наметил дальнейшие планы по взаимодействию, - сообщили в администрации региона по итогам совещания.