В школах Волгограда меняют окна и кровлю

В волгоградских школах обновляют оконные блоки. фото: Архив "КП". Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Во время летних каникул в школах Волгограда проходит ремонт. Пока ученики отдыхают от уроков и домашнего задания, учреждения готовят к 1 сентября. Также строители работают и в детских садах областного центра. Уже в 116 школах и детсадах города были заменены оконные блоки, в 11 учреждениях завершился ремонт кровли, обновили 3 пришкольные площадки для проведения линеек. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

- Этим летом в рамках заключенных муниципальных контрактов подрядные организации частично или полностью в зависимости от потребностей образовательных организаций обновят кровельное покрытие в 59 МОУ – в 37 детских садах и в 22 школах, - отметили в мэрии.

Окна до конца лета всего заменят в 173 учреждениях – 92 детских садах, 78 школах и 3 организациях дополнительного образования. За каникулы обновят 10 пришкольных площадок, а в школах №67, 88, 98, 81, 140, лицее №11, гимназиях №9, 7 будут оборудованы новые. Также в школах №54 и 67 сделают зоны для командных игр с мячом.