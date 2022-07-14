В Волгограде склон на набережной засыпают плодородной землей

Землю распределят по склону. Фото: мэрия

В Волгограде продолжаются работы по благоустройству склона между верхней и нижней террасами Центральной набережной у речпорта. Перед тем, как расстелить газон и высадить растения туда завезли 300 кубометров плодородной земли, которые распределят по склону ровным слоем, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации города.

Параллельно на склоне монтируют поливочный водопровод – проложили уже 500 метров труб для полива уже имеющихся деревьев, а также газона и 80 крупномерных саженцев черемухи, которые высадят на склоне после. Для пешеходов делают дорожки, для автомобилистов – парковку на 50 машин. Вскоре рабочие очистят пескоструйным аппаратом 44 гранитных ступени на лестницах, идущих по склону в этом месте.