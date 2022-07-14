Мэрию Волгограда обязали убрать свалку у родника

Фото: Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям

Жители Краснооктябрьского района Волгограда были вынуждены обратиться в Росприроднадзор из-за заваленного мусором родника. Стихийная свалка появилась в балке. Территория захламлена стройматериалами, обрезками деревьев и остатками травянистой растительности на площади 768 квадратных метров. Специалисты обследовали местность у загрязненного родникового ручья. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в Межрегиональном управлении Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям, сброшенные отходы относятся к IV классу опасности.

Также рядом с родником в несколько раз увеличена концентрация загрязняющих веществ в почве – нитрат-иона и нефтепродуктов. После обследования территории мэрии Волгограда внесли представление о необходимости исправить нарушения природоохранного законодательства. Несанкционированная свалка у родника должна быть ликвидирована.