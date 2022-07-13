В Волгограде 14 июля электричество временно отключат в трех районах

Электроснабжения в четверг не будет на 11 улицах города Фото: Эдуард Пальгунов

В Волгограде плановые отключения электричества 14 июля коснутся жителей трех районов. Временно обесточат адреса, находящиеся в северной и южной частях областного центра. Из-за плановых работ по ремонту и профилактике оборудования света не будет в домах на 11 улицах и в одном СНТ. Как рассказали сайту в ресурсоснабжающей компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения не будет в Краснооктябрьском, Кировском и Красноармейском районах.

В Краснооктябрьском районе обесточат с 9.00 до 17.00 ул. Ольги Ковалевой, 70-86, 71, 73, 81, ул. Тарифную, 29, 31, ул. Ватутина, 12, 14. В Кировском районе с 9.00 до 17.00 электричества не будет на ул. Алычевой, 21-35, ул. Абрикосовой, 28-46, ул. Каштановой, 29-47, 32-50, ул. Апельсиновой, 28-48, 31-47. В Красноармейском районе без света с 9.00 до 17.00 останутся дома по ул. 50 лет Октября, 17, с 9.00 до 12.00 - ул. Плеханова, 75-97, 178/33, ул. Ленинаканской, 70-82, 93-109, ул. Костюшко, 90-112, СНТ Шлюзовик, 2-16, 3-7.