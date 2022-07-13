В Волгограде прохожие нашли тела двух мужчин

Волгоградский следком проводит проверку Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жители Кировского района Волгограда совершили страшную находку. у дома №115 на улице Кирова они обнаружили тела двух мужчин, о чем сообщили в правоохранительные органы. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, погибшими оказались мужчины 35 и 36 лет. они приехали в город-герой из Котельниково.

По предварительной информации, рядом с телами мужчина находились шприцы с неустановленным веществом. В настоящий момент эксперты выясняют, что это за вещество, а также устанавливают причины смерти.

- По данному факту организована проверка, - уточнили в следкоме.