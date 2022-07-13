В Волгограде в пойме Царицы из-за порыва трубы образовался фонтан

Коммунальщики выехали на место поврежденного трубопровода Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгограде днем 13 июля неожиданно образовался фонтан. Причем его появление никто не готовил, и вряд ли кто-то ему рад. Вода фонтанирует в пойме реки Царица из-за порыва трубопровода. Высота струю воды достигает несколько метров. Коммунальная авария произошла в овраге рядом со Второй продольной магистралью. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в «Концессии водоснабжения», на место технологического нарушения уже выехала аварийная бригада.

- В случае излива воды на рельеф потери несет ресурсоснабжающая организация, жители платят только за тот ресурс, который прошел через внутридомовой прибор учета, - отметили в ресурсоснабжающей компании.

Отметим, это уже не первый фонтан, который образовывается из-за коммунальной аварии в пойме Царицы. В 2017 году там неожиданно появился 10-метровый гейзер.