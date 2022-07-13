В Волгограде будут судить криминального авторитета

Уголовное дело направлено в суд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прокуратура направила в суд уголовное дело на Александра Юношева, который обвиняется по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Он уже неоднократно сидел в тюрьме за тяжкие и особо тяжкие преступления. В августе 2020 года в Турции представители преступного мира «короновали» Юношева. Они наделили его полномочиями контролировать деятельность криминальный структур в Волгоградской области. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Задержали волгоградца весной прошлого года. Фигурант уголовного дела вину не признает. Расследование проводили сотрудники Главного Следственного управления регионального Главка МВД. Материалы будет рассматривать Волгоградский областной суд. Криминальному авторитету грозит 15 лет тюрьмы. Пока он находится в СИЗО.