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Общество13 июля 2022 13:08

У туристов в Волгоградской области популярностью пользуются закаты на Эльтоне и сплавы по Дону

Природные парки региона с начала года посетили 25 тысяч человек
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
За полгода природные парки региона посетили около 25 тысяч человек. Фото: Администрация Волгоградской области.

За полгода природные парки региона посетили около 25 тысяч человек. Фото: Администрация Волгоградской области.

В природных парках Волгоградской области действует более 80 туристических маршрутов. И они пользуются популярностью как среди волгоградцев, так и гостей региона. За 6 месяцев 2022 года природные парки посетили около 25 тысяч человек – это на 20% больше за аналогичный период прошлого года. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в облкомприроды.

В регионе созданы водные, велосипедные, автомобильные, конные и пешие туры. Также есть эколого-просветительские, этнографические, экстремальные, научно-познавательные маршруты. Наиболее популярно среди туристов сплавы на байдарках по Дону, Медведице и Хопру в «Усть-Медведицком» и «Нижнехоперском» парках. Большое число волгоградцев и гостей региона выбирают обзорную экскурсию по природному парку «Щербаковский» или любуются закатом на озере Эльтон в одноименном природном парке.